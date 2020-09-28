Футболісти «Кременя» увійшли у список кращих та символічну збірну туру

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 354

Двох футболістів «Кременя» відзначило всеукраїнське видання Sport Arena. Нападник «Кременя» Станіслав Сорокін став кращим гравцем матчу «Кремінь» - «Оболонь», а також кращим молодим гравцем туру.





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Man of the match

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Відкрив рахунок вже у дебюті, сплутав всі плани гостей. Кілька разів небезпечно бив здалеку - з гри і стандартів. Молодий хлопець сповна використовує свій шанс в оренді, а Головко виводить Сорокіна на зовсім новий рівень майстерності.

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Найкращий молодий гравець туру - Станіслав Сорокін («Кремінь»)

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Прекрасний тур для молодих футболістів - Мурзу та Калайтана ви можете знайти в інших номінаціях, а 19-річного Сорокіна називаємо найкращим серед гравців у категорії U-21 в четвертий ігровий день Першої ліги. Стас минулого сезону був серед наймолодших гравців в обоймі Руслана Костишина, зігравши у 3 матчах Favbet Ліги та відзначившись дебютним голом. оренда в Кремені під керівництвом такого хорошого тренера, як Головко, дає шанс Сорокіну здійснити бажаний прорив. У матчі з Оболонню саме його ранній гол вирішив долю протистояння, Станіслав не включався з гри й надалі, міг забивати ще.



