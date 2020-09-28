Футболісти «Кременя» увійшли у список кращих та символічну збірну туру

Вітаємо футболістів кременчуцької команди
Двох футболістів «Кременя» відзначило всеукраїнське видання Sport Arena. Нападник «Кременя» Станіслав Сорокін став кращим гравцем матчу «Кремінь» - «Оболонь», а також кращим молодим гравцем туру.
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Man of the match
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Відкрив рахунок вже у дебюті, сплутав всі плани гостей. Кілька разів небезпечно бив здалеку - з гри і стандартів. Молодий хлопець сповна використовує свій шанс в оренді, а Головко виводить Сорокіна на зовсім новий рівень майстерності.
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Найкращий молодий гравець туру - Станіслав Сорокін («Кремінь»)
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Прекрасний тур для молодих футболістів - Мурзу та Калайтана ви можете знайти в інших номінаціях, а 19-річного Сорокіна називаємо найкращим серед гравців у категорії U-21 в четвертий ігровий день Першої ліги. Стас минулого сезону був серед наймолодших гравців в обоймі Руслана Костишина, зігравши у 3 матчах Favbet Ліги та відзначившись дебютним голом. оренда в Кремені під керівництвом такого хорошого тренера, як Головко, дає шанс Сорокіну здійснити бажаний прорив. У матчі з Оболонню саме його ранній гол вирішив долю протистояння, Станіслав не включався з гри й надалі, міг забивати ще.
Богдан Бичков увійшов у символічну збірну 4 туру
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Sport Arena називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2020/21. До складу найкращих увійшов півзахисник «Кременя» Богдан Бичков.
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Правий півзахисник – Богдан Бичков (Кремінь)
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Головко знайшов нове застосування швидкості Бичкова – він тепер грає вище за флангом, чим часто розриває редути суперників. У матчі з Оболонню Богдан виступив асистентом для Сорокіна, протягнувши м’яч через правий край і виклавши зручну передачу на Стаса (найкращого молодого гравця туру), а пізніше на пару з Чеботаєвим розривав фланги й міг відзначитися голом сам, коли встигав на простріл, але не влучив у ворота.
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Богдан також увійшов у символічну збірну туру за версією сайту FootBoom:
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Піцан («Прикарпаття»), Мартиненко («Чорноморець»), Курило («Агробізнес»), Лиховидько («Чорноморець»), Бичков («Кремінь»), Сеницький («Авангард»), Батюшин («Гірник-Спорт»), Авагимян («Чорноморець»), Мурза («Гірник-Спорт»), Петров («Агробізнес»), Дерек («Металіст 1925»).