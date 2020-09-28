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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти «Кременя» увійшли у список кращих та символічну збірну туру

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 354

 

Вітаємо футболістів кременчуцької команди 

Двох футболістів «Кременя» відзначило всеукраїнське видання Sport Arena. Нападник «Кременя» Станіслав Сорокін став кращим гравцем матчу «Кремінь» - «Оболонь», а також кращим молодим гравцем туру.


«Кремінь» під оплески вболівальників перемагає «Оболонь»

Man of the match 

Відкрив рахунок вже у дебюті, сплутав всі плани гостей. Кілька разів небезпечно бив здалеку - з гри і стандартів. Молодий хлопець сповна використовує свій шанс в оренді, а Головко виводить Сорокіна на зовсім новий рівень майстерності.

Найкращий молодий гравець туру - Станіслав Сорокін («Кремінь»)

Прекрасний тур для молодих футболістів - Мурзу та Калайтана ви можете знайти в інших номінаціях, а 19-річного Сорокіна називаємо найкращим серед гравців у категорії U-21 в четвертий ігровий день Першої ліги. Стас минулого сезону був серед наймолодших гравців в обоймі Руслана Костишина, зігравши у 3 матчах Favbet Ліги та відзначившись дебютним голом. оренда в Кремені під керівництвом такого хорошого тренера, як Головко, дає шанс Сорокіну здійснити бажаний прорив. У матчі з Оболонню саме його ранній гол вирішив долю протистояння, Станіслав не включався з гри й надалі, міг забивати ще.

Богдан Бичков увійшов у символічну збірну 4 туру

Sport Arena називає символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2020/21. До складу найкращих увійшов півзахисник «Кременя» Богдан Бичков.

 

Правий півзахисник – Богдан Бичков (Кремінь)

Головко знайшов нове застосування швидкості Бичкова – він тепер грає вище за флангом, чим часто розриває редути суперників. У матчі з Оболонню Богдан виступив асистентом для Сорокіна, протягнувши м’яч через правий край і виклавши зручну передачу на Стаса (найкращого молодого гравця туру), а пізніше на пару з Чеботаєвим розривав фланги й міг відзначитися голом сам, коли встигав на простріл, але не влучив у ворота.

 
Богдан також увійшов у символічну збірну туру за версією сайту FootBoom:
Піцан («Прикарпаття»), Мартиненко («Чорноморець»), Курило («Агробізнес»), Лиховидько («Чорноморець»), Бичков («Кремінь»), Сеницький («Авангард»), Батюшин («Гірник-Спорт»), Авагимян («Чорноморець»), Мурза («Гірник-Спорт»), Петров («Агробізнес»), Дерек («Металіст 1925»).
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Оболонь
компанія «Інтера Люкс»

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