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Дисней по-кременчугски: как бы выглядели депутаты горсовета, если бы были персонажами мультфильмов

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 2 112 Коментарів: 4

 

Чтобы увидеть образы известных кременчужан в специфической рисовке, мы воспользовались ресурсом Toonify Yourself

Недавно в сети стал популярным ресурс Toonify Yourself, который позволяет узнать, как бы выглядел человек, если бы был героем анимационного мультфильма. Для этого туда нужно загрузить фотографию – и получить результат.

«ТелеграфЪ» тоже решил поэкспериментировать. Давайте на секунду представим, что некоторые члены исполкома, нардепы, депутатский корпус Кременчугского горсовета и мэр из серьёзных чиновников превратился в персонажей диснеевских мультфильмов*.


Руслан Проценко – однозначно храбрый герой, который всех спасёт


Улыбчивый и беззаботный юнец Алексей Мовчан


Виталий Таценюк явно был бы криминальным авторитетом в мире «Диснея»


Оксана Пиддубная выглядит как кукла Барби


Николай Бокован – практически эльф Леголас


Всевидящий оракул Дмитрий Кравченко смотрит прямо в душу и видит твоё будущее


Добродушный простак из глубинки Геннадий Иванян


Александр Яцина, по нашему мнению, получился милым пирожочком


Кудесница Татьяна Сидерка кокетливо приподняла бровь и стреляет глазками


Мультяшный образ Дениса Терещенко не очень отличается от своего реального прототипа


А вот Виталий Малецкий не особо похож на себя в жизни


Зинаида Проценко – типичная прекрасная принцесса, за сердце которой сражаются главные герои


Брутальный дровосек Юрий Шаповалов


Юрий Гриценко похож на великодушного короля какого-нибудь королевства


Вариация причёски для Руслана Ульянова


Благородный рыцарь на пенсии Владимир Пелипенко


Ольга Усанова вполне бы сошла за добрую волшебницу


Дюжий укротитель драконов Дмитрий Кавунник


Вот такой у нас получился Дисней по-кременчугски. Кто из депутатов в образе мультяшного персонажа вам понравился больше всего?


*Данная публикация несёт развлекательный характер, ТЪ не имел намерения кого-либо обидеть. Материал публикуется на правах юмора.

5
Автор: ТелеграфЪ
Теги: депутаты мультфильм юмор

Кто из депутатов в образе мультяшного персонажа вам понравился больше всего?

компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

7
waxettio:
Сьогодні, 14:47

эка вас преть....наверное начался сбор каннабиса и редакция получила посылку...

 

[Зависть - плохое чувствоsmiley Администрация]


18 0
243
Dmytro:
Сьогодні, 15:39

Все прямо такие принцессы, короли, герои. Тошнит от вас


14 1
10
Катерина Турубара:
Сьогодні, 16:13

Цитата: Dmytro

Все прямо такие принцессы, короли, герои. Тошнит от вас

 

Так это же диснеевские мультфильмы! По вашему мнению, должны быть черти, вурдалаки и упыри?


3 1
243
Dmytro:
Сьогодні, 16:34

Цитата: Катерина Турубара
Цитата: Dmytro

Все прямо такие принцессы, короли, герои. Тошнит от вас

 

Так это же диснеевские мультфильмы! По вашему мнению, должны быть черти, вурдалаки и упыри?

Золотые слова!


0 0

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