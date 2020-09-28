Дисней по-кременчугски: как бы выглядели депутаты горсовета, если бы были персонажами мультфильмов

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 2 112 Коментарів: 4

Чтобы увидеть образы известных кременчужан в специфической рисовке, мы воспользовались ресурсом Toonify Yourself

Недавно в сети стал популярным ресурс Toonify Yourself , который позволяет узнать, как бы выглядел человек, если бы был героем анимационного мультфильма. Для этого туда нужно загрузить фотографию – и получить результат.





«ТелеграфЪ» тоже решил поэкспериментировать. Давайте на секунду представим, что некоторые члены исполкома, нардепы, депутатский корпус Кременчугского горсовета и мэр из серьёзных чиновников превратился в персонажей диснеевских мультфильмов*.





Руслан Проценко – однозначно храбрый герой, который всех спасёт





Улыбчивый и беззаботный юнец Алексей Мовчан





Виталий Таценюк явно был бы криминальным авторитетом в мире «Диснея»





Оксана Пиддубная выглядит как кукла Барби





Николай Бокован – практически эльф Леголас





Всевидящий оракул Дмитрий Кравченко смотрит прямо в душу и видит твоё будущее





Добродушный простак из глубинки Геннадий Иванян





Александр Яцина, по нашему мнению, получился милым пирожочком





Кудесница Татьяна Сидерка кокетливо приподняла бровь и стреляет глазками





Мультяшный образ Дениса Терещенко не очень отличается от своего реального прототипа





А вот Виталий Малецкий не особо похож на себя в жизни





Зинаида Проценко – типичная прекрасная принцесса, за сердце которой сражаются главные герои





Брутальный дровосек Юрий Шаповалов





Юрий Гриценко похож на великодушного короля какого-нибудь королевства





Вариация причёски для Руслана Ульянова





Благородный рыцарь на пенсии Владимир Пелипенко





Ольга Усанова вполне бы сошла за добрую волшебницу





Дюжий укротитель драконов Дмитрий Кавунник





Вот такой у нас получился Дисней по-кременчугски. Кто из депутатов в образе мультяшного персонажа вам понравился больше всего?





*Данная публикация несёт развлекательный характер, ТЪ не имел намерения кого-либо обидеть. Материал публикуется на правах юмора.