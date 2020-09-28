Дисней по-кременчугски: как бы выглядели депутаты горсовета, если бы были персонажами мультфильмов

Чтобы увидеть образы известных кременчужан в специфической рисовке, мы воспользовались ресурсом Toonify Yourself
Недавно в сети стал популярным ресурс Toonify Yourself, который позволяет узнать, как бы выглядел человек, если бы был героем анимационного мультфильма. Для этого туда нужно загрузить фотографию – и получить результат.
«ТелеграфЪ» тоже решил поэкспериментировать. Давайте на секунду представим, что некоторые члены исполкома, нардепы, депутатский корпус Кременчугского горсовета и мэр из серьёзных чиновников превратился в персонажей диснеевских мультфильмов*.
Руслан Проценко – однозначно храбрый герой, который всех спасёт
Улыбчивый и беззаботный юнец Алексей Мовчан
Виталий Таценюк явно был бы криминальным авторитетом в мире «Диснея»
Оксана Пиддубная выглядит как кукла Барби
Николай Бокован – практически эльф Леголас
Всевидящий оракул Дмитрий Кравченко смотрит прямо в душу и видит твоё будущее
Добродушный простак из глубинки Геннадий Иванян
Александр Яцина, по нашему мнению, получился милым пирожочком
Кудесница Татьяна Сидерка кокетливо приподняла бровь и стреляет глазками
Мультяшный образ Дениса Терещенко не очень отличается от своего реального прототипа
А вот Виталий Малецкий не особо похож на себя в жизни
Зинаида Проценко – типичная прекрасная принцесса, за сердце которой сражаются главные герои
Брутальный дровосек Юрий Шаповалов
Юрий Гриценко похож на великодушного короля какого-нибудь королевства
Вариация причёски для Руслана Ульянова
Благородный рыцарь на пенсии Владимир Пелипенко
Ольга Усанова вполне бы сошла за добрую волшебницу
Дюжий укротитель драконов Дмитрий Кавунник
Вот такой у нас получился Дисней по-кременчугски. Кто из депутатов в образе мультяшного персонажа вам понравился больше всего?
*Данная публикация несёт развлекательный характер, ТЪ не имел намерения кого-либо обидеть. Материал публикуется на правах юмора.