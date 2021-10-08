Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавська продавчиня привласнила «ювелірки» майже на 900 тис грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 159

Здала в ломбард 95 золотих прикрас

Полтавська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 43-річної жительки Полтави та довела її вину у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Жінка, працюючи старшим продавцем у ювелірному магазині, привласнювала і здавала до ломбардів ювелірні прикраси. Упродовж січня 2014 – липня 2015 років жінка привласнила 95 золотих прикрас, спричинивши роботодавцю збитки на 900 тис. грн.            Октябрський районний суд Полтави призначив їй 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, що є власністю обвинуваченої, також її позбавлено права займати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обліком, зберіганням і розпорядженням матеріальними цінностями і грошима, строком на 2 роки.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх