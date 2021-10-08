Полтавська продавчиня привласнила «ювелірки» майже на 900 тис грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 159

Полтавська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 43-річної жительки Полтави та довела її вину у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Жінка, працюючи старшим продавцем у ювелірному магазині, привласнювала і здавала до ломбардів ювелірні прикраси. Упродовж січня 2014 – липня 2015 років жінка привласнила 95 золотих прикрас, спричинивши роботодавцю збитки на 900 тис. грн. Октябрський районний суд Полтави призначив їй 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, що є власністю обвинуваченої, також її позбавлено права займати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обліком, зберіганням і розпорядженням матеріальними цінностями і грошима, строком на 2 роки.