Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Кременчук, Здоров'я

На Петрівці відкрили аптеку

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 231

 

Розташовується вона поблизу Центру первинної медико-санітарної допомоги

На Петрівці відкрили аптеку. Як інформує пресслужба мерії Кременчука, розташовується аптечний пункт поблизу Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Це зручно, оскільки після прийому лікаря пацієнти можуть відразу придбати ліки за його призначенням, не виїжджаючи за межі мікрорайону, - йдеться у повідомленні мерії.

Аптека на Петрівці працює із понеділка по п’ятницю із 8.00 до 17.00, субота та неділя – вихідні дні.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що наразі розглядають питання щодо відкриття поштового відділення на Петрівці, щоб жителі на мікрорайоні могли здійснювати необхідні платежі, отримували кореспонденцію тощо.

Кременчуцькі рагу.лі: блогерка простібала відео з відкриття комунальної аптеки на Ревівці
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: аптека Петрівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх