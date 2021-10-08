На Петрівці відкрили аптеку

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 231

На Петрівці відкрили аптеку. Як інформує пресслужба мерії Кременчука, розташовується аптечний пункт поблизу Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Це зручно, оскільки після прийому лікаря пацієнти можуть відразу придбати ліки за його призначенням, не виїжджаючи за межі мікрорайону, - йдеться у повідомленні мерії.

Аптека на Петрівці працює із понеділка по п’ятницю із 8.00 до 17.00, субота та неділя – вихідні дні.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що наразі розглядають питання щодо відкриття поштового відділення на Петрівці, щоб жителі на мікрорайоні могли здійснювати необхідні платежі, отримували кореспонденцію тощо.