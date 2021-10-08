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Надзвичайні новини

Під Лубнами поліцейські допомогли хаскі, який потрапив у ДТП

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 368

 

Правоохоронці повернули собаку додому

На Полтавщині поліція допомогла повернути собаку-призера численних змагань і конкурсів травмованому в ДТП господарю, повідомили у пресслужбі поліції.

Собака породи сибірський хаскі знаходився в мікроавтобусі Opel Movano, який вночі 7 жовтня потрапив у ДТП на 196 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу Лубен. 41-річний водій автомобіля і господар хаскі отримав тілесні травми та потрапив до лікарні.

 

Правоохоронці виявили налякану тварину неподалік місця ДТП та забрали із собою і вже близько 14.00 вийшли на контакт зі знайомим постраждалого, який пообіцяв передати собаку родичам господаря.

Як потім з’ясувалося, пес Джой – багаторазовий призер різних конкурсів та змагань.

- Віримо, що у Джоя та його господаря попереду багато нових звершень. Бажаємо власнику чудової собаки швидкого одужання, - додали у пресслужбі поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція собака ДТП
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