Під Лубнами поліцейські допомогли хаскі, який потрапив у ДТП

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 368

На Полтавщині поліція допомогла повернути собаку-призера численних змагань і конкурсів травмованому в ДТП господарю, повідомили у пресслужбі поліції.

Собака породи сибірський хаскі знаходився в мікроавтобусі Opel Movano, який вночі 7 жовтня потрапив у ДТП на 196 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу Лубен. 41-річний водій автомобіля і господар хаскі отримав тілесні травми та потрапив до лікарні.

Правоохоронці виявили налякану тварину неподалік місця ДТП та забрали із собою і вже близько 14.00 вийшли на контакт зі знайомим постраждалого, який пообіцяв передати собаку родичам господаря.

Як потім з’ясувалося, пес Джой – багаторазовий призер різних конкурсів та змагань.

- Віримо, що у Джоя та його господаря попереду багато нових звершень. Бажаємо власнику чудової собаки швидкого одужання, - додали у пресслужбі поліції.