7 жовтня в Кременчуці зареєстрували 41 новий випадок COVID-19

Сьогодні, 21:22 Переглядів: 270

7 жовтня в місті зареєстрували сорок один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли двадцять дві жінки віком від 19 до 90 років, дев'ятнадцять чоловіків віком від 29 до 84 років. Із вперше виявлених випадків захворювання тридцять два пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, дев'ять – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сімдесят п'ять людей. Одужало п'ять осіб.

За час пандемії у Кременчуці нараховують 10063 хворих, одужало 9370, померло 285.