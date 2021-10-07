Під Лубнами не розминулися два мікроавтобуса

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Водій одного у лікарні

7 вересня, близько 1.00, на 196 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», поблизу міста Лубни сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, мікроавтобус Opel Movano, під керуванням 31-річного водія, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував 25-річний водій.

У результаті зіткнення водій Opel Movano отримав травми та був доставлений до місцевої лікарні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.