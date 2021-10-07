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Кременчук, Політика

Шаповалов та Мовчан проголосували за відставку спікера Верховної Ради Разумкова

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 520 Коментарів: 1

Рішення підтримали з першого разу

Сьогодні, 7 жовтня, депутати Верховної Ради підтримали відставку спікера Дмитра Разумкова. «За» зняття Разумкова з посади проголосували 284 народних депутатів. Кременчуцькі депутати також підтримали рішення про відставку спікера Дмитра Разумкова. Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан проголосували - за. 

Засідання парламенту під час розгляду питання про відставку вів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

 

Що далі?
Як повідомляє Суспільне, після відставки Разумкова, нардепи визначатимуться з кандидатурами на посади спікера та першого віцеспікера. Як повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, на ці посади розглядаються Руслан Стефанчук і Олександр Корнієнко відповідно. За словами нардепки від «Слуги народу» Роксолани Підласи, на посаду першого віцеспікера розглядаються кандидатури нардепів Андрія Мотовиловця та Олени Шуляк.

 

Що передувало відставці

Суперечка Разумкова з фракцією виникла навколо законопроєкту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Спікер відправив документ до Венеціанської комісії і його взяли в роботу, попри те, що «слуги народу» були проти такого рішення. Конфлікти між спікером і монобільшістю продовжилися на засіданні Погоджувальної ради 20 вересня. Зокрема, порядок денний Ради на 21-24 вересня 2021 року, у який не було включено законопроєкт про олігархів, не підтримала жодна фракція Ради.

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30 вересня представники фракції «Слуга народу» запросили підписний лист з вимогою відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Окреме звернення за підписними листами за власною ініціативою подав голова фракції монобільшості Давид Арахамія.

4 жовтня Верховна рада ініціювала процедуру відставки голови парламенту Дмитра Разумкова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Верховна Рада депутати Олексій Мовчан Шаповалов
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Коментарі: 1

359
shoni1970:
Сьогодні, 12:02

Жабо-гадючні новини.


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