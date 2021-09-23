Депутати проголосували за створення реєстру олігархів - як голосували обранці з Кременчука

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Парламент підтримав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті» (№5599), відомий як закон про олігархів, у другому читанні на засіданні 23 вересня. За проєкт проголосували 279 народних депутатів, проти – 54, 27 утрималися, 19 не голосували.

Депутати з Кременчука Олексій Мовчан та Юрій Шаповалов підтримали закон й проголосували - за.

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Так, згідно з ухваленим законом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України.

Апарат РНБО за 10 робочих днів до дня проведення засідання, на якому заплановано розгляд подання про визнання певної особи олігархом, направляє такій особі за місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання, в якому викладаються ознаки стосовно такої особи. Повідомлення після його направлення публікується на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Особам, включеним до Реєстру, забороняється: здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов’язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку партій, здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), партій під час виборчого процесу відповідно до Виборчого кодексу; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Особа, визнана олігархом, з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом "Про запобігання корупції".

До другого читання законопроєкту народні депутати запровадили визначення поняття представника особи включеної до Реєстру (представник олігарха) – це фізична особа, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах особи включеної до Реєстру.

У випадку контакту публічного службовця з особою, включеною в Реєстр, або її представником, такий публічний службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

Передбачається, що закон буде діяти 10 років.