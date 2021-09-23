15 тисяч доларів потрібно на операцію кременчужанці Даніелли, яка допоможе «розкувати» її тіло

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 340

Дівчинка у свої 14 років так і не зробила самостійних кроків через сильну спастику. Даніелла Жовтобрюхова від народження долає діагноз ДЦП, спастичний тетрапатез, розумова відсталість середнього ступеня, розбіжна косоокість, часткова атрофія зорового нерва. Про це повідомляє ТСН .

- Регулярно проходили реабілітації, як в центрах так і дома, ЛФК, басейн, психолог, логопед, тенотомія рук і ніг, ін'єкції препарату Диспорт, Ботокс, іпотерапія, санаторно-курортне лікування. Але і досі Даночка самостійно не сидить, себе не обслуговує, самостійно не ходить, але може хоч і важко, рухатися з моєю повною підтримкою та координацією. Розмовляє, але мова дещо нечітка, дівчинка контактна, дуже любить книги, але, на жаль, самостійно читати не може маленький шрифт через поганий зір, - розповідає мама дівчинки.

Жінка мріє, що дитина стане більш самостійною, що прогрес у захворюваннях доньки зупиниться і заради цього шукає всі можливі шляхи допомоги дитині.

- Минулого тижня у нас відбулася консультація з ізраїльським лікарем щодо операції - селективна дорзальна різотомія (SDR) і ми отримали додаткові підтвердження про доцільність та ефективність SDR в нашій ситуації. Обіцяють досить гарний результат. Ця операція позбавляє гіпертонусу м'язів ніжок на все життя і як показує практика, то у більшості пацієнтів відбувається зниження тонусу в руках, спині, м'язах обличчя, але з подальшою активною фізичною реабілітацією. Адже ДЦП - це тотальна спастичність тіла, що не дає нормально розвиватися, - розповідає мама дівчинки.

Це великий шанс для Даніелли на отримання нових самостійних навичок і вільності руху. Такий шанс не можна згаяти ще й тому, що ізраїльський спеціаліст прилетить до України на проведення операційного втручання, тож сума на лікування буде значно меншою, але і вона є недосяжною для родини, яка вже багато років всі фінанси спрямовує на оплату реабілітації дитини.

- 13 тисяч доларів - оплата ізраїльській команді лікарів і 70 тисяч гривень у Київській інститут нейрохірургії, де буде проведено операцію. Оперативне втручання заплановано на початок жовтня. Прошу підтримати нас у цій складній ситуації!, - просить мама дівчинки.