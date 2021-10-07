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Кременчук

Як кременчуцькі ЦНАПи працюватимуть на День захисників та захисниць України

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 266

 

Протягом подовжених вихідних «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде працювати за наступним графіком:

Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

  • 13 жовтня (середа) – з 8:00 до 16:00;
  • 14 - 15 жовтня - вихідні дні;
  • з 16 жовтня – згідно з графіком.

Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

  • 13 жовтня (середа) – з 8:00 до 16:00;
  • 14 - 15 жовтня - вихідні дні;
  • з 16 жовтня – згідно з графіком.

Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

  • 13 жовтня (середа) – з 8:00 до 16:15,
  • 14 - 15 жовтня - вихідні дні,
  • з 16 жовтня – згідно з графіком.

Сектор у селі Потоки:

  • 13 - 15 жовтня - вихідні дні;
  • з 16 жовтня – згідно з графіком.

Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП свята графік роботи
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