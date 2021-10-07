Як кременчуцькі ЦНАПи працюватимуть на День захисників та захисниць України

Протягом подовжених вихідних «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області буде працювати за наступним графіком:
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14),
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
Сектор у селі Потоки:
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
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