У міськвиконкомі уточнили списки кременчужан, які мають право на компенсацію за житло

6 жовтня відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб з їх числа під керівництвом заступниці міського голови Ольги Усанової. Комісія внесла деякі уточнення в списки на отримання державної субвенції.
Усіх хто потребує коштів на придбання житла, розподілили по трьом категоріям:
Щодо суми державної субвенції, то особи з першого списку мають право на 500 650 гривень кожен (662 150 гривень, якщо йдеться про інваліда), з другого списку - на 350 455 гривень (особи з інвалідністю отримають по 463 505 гривень), з третього списку - по 150 195 гривень (для інвалідів - 198 645 гривень). Таким чином, загальна сума державної компенсації склала 84 806 880 гривень.
Після затвердження усіх змін та уточнень документи передадуть до Полтавської облдержадміністрації.
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