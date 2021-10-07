У міськвиконкомі уточнили списки кременчужан, які мають право на компенсацію за житло

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6 жовтня відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб з їх числа під керівництвом заступниці міського голови Ольги Усанової. Комісія внесла деякі уточнення в списки на отримання державної субвенції.

Усіх хто потребує коштів на придбання житла, розподілили по трьом категоріям:

Перший список - це особи віком від 16 до 23 років, які мають право на 100% компенсацію із державного бюджету від граничної вартості житла по регіону. На даний момент у списку перебуває 65 осіб, з яких 5 - із інвалідністю.

Другий список - особи від 23 до 35 років, які мають право на компенсацію у розмірі 70%. Таких в місті 133, з них 11 мають інвалідність, а 6 перенесли з першого списку.

Третій список - це особи від 35 років і старші, вони мають право на компенсацію 30% від граничної вартості житла. У місті їх 15, в тому числі 1 з інвалідністю, а 2 перейшли цього року з другого списку.

Щодо суми державної субвенції, то особи з першого списку мають право на 500 650 гривень кожен (662 150 гривень, якщо йдеться про інваліда), з другого списку - на 350 455 гривень (особи з інвалідністю отримають по 463 505 гривень), з третього списку - по 150 195 гривень (для інвалідів - 198 645 гривень). Таким чином, загальна сума державної компенсації склала 84 806 880 гривень.

Після затвердження усіх змін та уточнень документи передадуть до Полтавської облдержадміністрації.



