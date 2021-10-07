Якими вакцинами від грипу зможуть щепитися кременчужани

Сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація.
До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме:
Загалом, цього сезону Україна очікує 1,25 мільйони доз вакцин від грипу, повідомлє Центр громадського здоров’я України на своїй Facebook-сторінці.
За інформацією Держлікслужби України, вакцини в такому статусі:
До того в рамках співпраці з програмою PIVI Україна невдовзі отримає 30 тисяч доз вакцин для щеплення медичних працівників.
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