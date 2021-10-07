Якими вакцинами від грипу зможуть щепитися кременчужани

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

Сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація.

До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме:

ВАКСІГРИП® ТЕТРА - очікується 850 тисяч доз;

ІНФЛУВАК® ТЕТРА - очікується 200 тисяч доз;

ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ - очікується 200 тисяч доз.

Загалом, цього сезону Україна очікує 1,25 мільйони доз вакцин від грипу, повідомлє Центр громадського здоров’я України на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією Держлікслужби України, вакцини в такому статусі:

ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ. Станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тисячу доз. 61 тисячу доз вже можна придбати в аптечній мережі.

Станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тисячу доз. 61 тисячу доз вже можна придбати в аптечній мережі. ВАКСІГРИП® ТЕТРА. 85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч.

85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч. ІНФЛУВАК® ТЕТРА. Ввезено та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини.

До того в рамках співпраці з програмою PIVI Україна невдовзі отримає 30 тисяч доз вакцин для щеплення медичних працівників.