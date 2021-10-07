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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Якими вакцинами від грипу зможуть щепитися кременчужани

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

Загалом, цього сезону Україна очікує 1,25 мільйони доз вакцин 

Сезон грипу та ГРВІ в Україні вже почався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація.

До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме:

  • ВАКСІГРИП® ТЕТРА - очікується 850 тисяч доз;
  • ІНФЛУВАК® ТЕТРА - очікується 200 тисяч доз;
  • ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ - очікується 200 тисяч доз.

Загалом, цього сезону Україна очікує 1,25 мільйони доз вакцин від грипу, повідомлє Центр громадського здоров’я України на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією Держлікслужби України, вакцини в такому статусі:

  • ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ. Станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тисячу доз. 61 тисячу доз вже можна придбати в аптечній мережі.
  • ВАКСІГРИП® ТЕТРА. 85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч.
  • ІНФЛУВАК® ТЕТРА. Ввезено та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини.

До того в рамках співпраці з програмою PIVI Україна невдовзі отримає 30 тисяч доз вакцин для щеплення медичних працівників.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: грип вакцинація
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