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Надзвичайні новини

У Кременчуці впіймали грузина-нелегала, який впливав на криміногенну обстановку в області

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 201

 

Його депортують на батьківщину

На одній з вулиць Кременчука правоохоронці виявили 38-річного іноземця, який, маючи досвід злочинної діяльності, впливав на криміногенну обстановку в області.

Як повідомили у пресслужбі поліції, після закінчення законного терміну перебування чоловік залишився в Україні, незважаючи на відсутність документів на право проживання.

На підставі клопотання поліції, працівники Крюківського районного відділу УДМС склали відносно іноземця протокол за ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування іноземців в України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли постанову про його примусове повернення до країни походження.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Грузия мігранти
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