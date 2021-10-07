Відзавтра у Кременчуці запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 757

Де саме слід бути уважнішим

З 8 жовтня у 7 містах України запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Серед цих 20 на один прилад фіксації правопорушень, який контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, стане більше і в Кременчуці.

«Каскад» з'явиться на просп. Свободи, 120/25 у напрямку вул. Бойка.

Нагадаємо, що з 10 вересня 2 таких прилади уже працюють у нашому місті.