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Кременчук, Надзвичайні новини

Відзавтра у Кременчуці запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 757

 

Де саме слід бути уважнішим

З 8 жовтня у 7 містах України запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Серед цих 20 на один прилад фіксації правопорушень, який контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, стане більше і в Кременчуці.

«Каскад» з'явиться на просп. Свободи, 120/25 у напрямку вул. Бойка.

Нагадаємо, що з 10 вересня 2 таких прилади уже працюють у нашому місті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: порушення пдр фотофіксація каскад
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