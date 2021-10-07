Нова українська школа: МОН схвалило ще 4 модельні навчальні програми

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З наступного навчального року за ними розпочнуть навчання всі 5-ті класи

Міністерство освіти і науки доповнило 4-ма програмами перелік рекомендованих закладам загальної середньої освіти модельних навчальних програм для Нової української школи. Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОН.

Так, гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» отримали наступні модельні навчальні програми для закладів загальної середньої освіти:

Інтегрований мовно-літературний курс (українська з мова, українська та зарубіжні літератури), 5-6 класи (авт. Старагіна І. П., Новосьолова В. І., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б., Ткач П. Б., Панченков А. О., Волошенюк О. В.);

Зарубіжна література, 5-6 класи (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.);

Роботехніка, 5-6 класи (авт. Сокол І. М., Ченцов О.М.);

SТЕМ, 5-6 класи, міжгалузевий інтегрований курс (авт. Бутурліна О. В., Артем'єва О. Є).

Таким чином, МОН рекомендувало вже 82 модельні навчальні програми для базової середньої освіти.

Протягом поточного навчального року школи, що пілотують впровадження нового Держстандарту базової середньої освіти, апробовують частину цих модельних навчальних програм, а з наступного навчального року за ними розпочнуть навчання всі 5-ті класи.