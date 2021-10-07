Правий сектор у Кременчуці презентує книгу про Народного Героя України Олександра Музичка

Презентація ниги відбудеться у Кременчуці та Полтаві
У неділю, 10 жовтня о 19.00, у Кременчуці в малій залі Міського палацу культури презентують книгу про Народного Героя України Олександра Музичко: "Сашко Білий: Життя мов спалах". Книгу презентує заступник Голови НВР Правий сектор України Лабайчук Василь (друг Кривоніс).
Наступного дня, 11 жовтня о 10.00, книгу презентують у Полтаві. За адресою вул. Шевченка, 7 (в приміщенні Полтавської РДА (1 поверх).
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.