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Правий сектор у Кременчуці презентує книгу про Народного Героя України Олександра Музичка

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 202

  

Презентація ниги відбудеться у Кременчуці та Полтаві

У неділю, 10 жовтня о 19.00, у Кременчуці в малій залі Міського палацу культури презентують книгу про Народного Героя України Олександра Музичко: "Сашко Білий: Життя мов спалах". Книгу презентує заступник Голови НВР Правий сектор України Лабайчук Василь (друг Кривоніс).

Наступного дня, 11 жовтня о 10.00, книгу презентують у Полтаві. За адресою вул. Шевченка, 7 (в приміщенні Полтавської РДА (1 поверх).

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Автор: Альона Душенко
Теги: правий сектор презентація книга
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