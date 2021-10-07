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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

У Кременчуці на березі Дніпра зводять пірси для нового мосту

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 939 Коментарів: 1

 

Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів

У Кременчуці стартувало зведення пірсів на берегах Дніпра. Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Напередодні розпочалося заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра. Планується улаштування двох пірсів на обох берегах: лівому та правому. Ширина причалу – 20 метрів, довжина – 36 метрів.


 
Будівництво мостового переходу в Кременчуці повинне вирішити наступні проблеми:

  • покращити зв’язок правого та лівого берегів Дніпра;
  • транспортні проблеми Кременчука;
  • удосконалити мережу загальнодержавних та місцевих транспортних зв’язків;
  • покращення експлуатаційних показників роботи автотранспорту;
  • підвищити швидкість руху автомобільного транспорту, сприятиме безпеці та комфорту дорожнього руху.

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: будівництво строительство моста
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Коментарі: 1

94
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 16:00

Точно? Именно 1872 году? Вот прям в таком виде как есть сейчас его и построили? А в 1947 -49 годах что было? Какие вы убогие однако. Страусинная у вас политика. Пишете уже лучше про главмента с холостячкой. 


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