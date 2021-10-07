У Кременчуці на березі Дніпра зводять пірси для нового мосту

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 939 Коментарів: 1

Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів

У Кременчуці стартувало зведення пірсів на берегах Дніпра. Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Напередодні розпочалося заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра. Планується улаштування двох пірсів на обох берегах: лівому та правому. Ширина причалу – 20 метрів, довжина – 36 метрів.







Будівництво мостового переходу в Кременчуці повинне вирішити наступні проблеми: