У Кременчуці на березі Дніпра зводять пірси для нового мосту

У Кременчуці стартувало зведення пірсів на берегах Дніпра. Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
Напередодні розпочалося заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра. Планується улаштування двох пірсів на обох берегах: лівому та правому. Ширина причалу – 20 метрів, довжина – 36 метрів.
Будівництво мостового переходу в Кременчуці повинне вирішити наступні проблеми:
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