Менше знаєш - краще спиш: кременчужани більше не дізнаються про стан повітря від чат-боту

Єдиний в Україні екологічний чат-бот перестав надавати інформацію про рівень забрудненості повітря в Кременчуці
Кременчужани звикли користуватися зручним інструментом для вимірювання рівня забрудненості - екологічним чат-ботом у Telegram. Але останнім часом інформація про повітря в нашому місті перестала надходити.
Якщо ще наприкінці весни можна було переглянути дані аж з двох станцій моніторингу (на проспекті Лесі Українки, 55 та біля Свіштовського кладовища), то тепер обидві мовчать.
На Полтавщині можна переглянути інформацію лише зі станцій у Полтаві, Горішніх Плавнях та Христанівці.
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