Де у Кременчуці фотографують «швидкісних їздунів»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 3 009 Коментарів: 12

З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у Кременчуці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Розташування приладів «Каскад»:

Полтавська область

на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);

на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);

на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год).

Кременчук