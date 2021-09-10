Де у Кременчуці фотографують «швидкісних їздунів»

Запрацювали прилади фіксації правопорушень «Каскад»
З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у Кременчуці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Розташування приладів «Каскад»:
Полтавська область
- на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);
- на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год).
Кременчук
- вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);
- просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).