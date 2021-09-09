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Кременчук, Коронавірус / Карантин

9 вересня у Кременчуці COVID-19 діагностували у 6 людей

Сьогодні, 19:53 Переглядів: 94

 

Одужав один пацієнт

9 вересня в місті зареєстрували шість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, інфікувалися три жінки віком від 36 до 46 років та троє чоловіків віком від 48 до 81 років. Із вперше виявлених випадків захворювання п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один – лікується в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває тридцять осіб. Одужав один пацієнт.

Загалом за весь час у Кременчуці налічують 9561 хворих, одужало 9203, померло 275.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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