ПЛР-тести у школярів вимагати не будуть

Вимірювання температури перед початком занять у школах залишається обов'язковим. Але якщо дитина захворіла, ніхто не вимагатиме в неї пред'явлення результатів ПЛР-тестів або експрес-тестів на COVID-19. Про таке заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
Головний санітарний лікар відзначив, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтримують позицію ВООЗ і ЮНІСЕФ, що школа повинна бути безпечним середовищем, і в умовах жорстких протиепідемічних обмежень закриватися останньою і відкриватися першою.
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