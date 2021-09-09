ПЛР-тести у школярів вимагати не будуть

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 291

Вимірювання температури перед початком занять у школах залишається обов'язковим. Але якщо дитина захворіла, ніхто не вимагатиме в неї пред'явлення результатів ПЛР-тестів або експрес-тестів на COVID-19. Про таке заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

- Термометрія залишається обов'язковою перед тим, як учень має почати навчальний процес, якщо температура є перевищеною, в такому випадку дитина має звернутися до свого лікаря. В такому випадку діємо по інструкції діагностики коронавірусної хвороби - це або швидкий тест на антиген або ПЛР. Це на розсуд лікаря. З іншого боку, обов'язкової вимоги по пред'явленню результатів ПЛР-тестів або швидких тестів зараз немає. І вона не буде застосовуватися стосовно шкіл, - сказав пан Кузін.

Головний санітарний лікар відзначив, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтримують позицію ВООЗ і ЮНІСЕФ, що школа повинна бути безпечним середовищем, і в умовах жорстких протиепідемічних обмежень закриватися останньою і відкриватися першою.