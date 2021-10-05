З Кременчука готують «десант» на порятунок Світловодська

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 847

Кременчуцькі комунальники ще не підготували своє місто до опалювального сезону, а уже поглядають на Світловодськ

Цьогоріч запуск до опалювального сезону буде вкрай важкий. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Мер звернувся до директора КП «Теплоенерго» Віталія Одношевного, що не бачить ентузіазму його в очах.

- Ви просто готуйтеся, що в кінці листопада ще у відрядження до Світловодська, - сказав міський голова. - Звичайно. Ми вже звикли... - Я там був і бачив їх центральну тепломережу. Хочу подякувати вам і Кременчуцькій ТЕЦ за виконання робіт і культуру виконання робіт, - додав Віталій Малецький.

Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у Світловодську розпочався зі значним запізненням та з численними аваріями на теплових мережах. У місті був оголошений надзвичайний стан, усувати аварії допомагали й кременчуцькі комунальники КП «Теплоенерго», КП «Кременчукводоканал» компанії «Місто для людей. Кременчук».