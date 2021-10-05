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Художня гімнастика, бокс та футбол: афіша спортивних заходів на жовтень

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 312

 Вйо на спортивні заходи:)

Дата та час проведення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

01.10-03.10

Відкритий рейтинговий чемпіонат міста з настільного тенісу серед юнаків та дівчат

ВПУ-7 спортивна зала

02.10

Чемпіонат м. Кременчука з тхеквондо (ВТФ)

КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова

02.10-03.10

Міський турнір з дворового футболу «Команда чемпіонів»

Стадіон

вул. Гагаріна, 26А

03.10

Чемпіонат України з футболу ДЮФЛУ (вища ліга) 2021/2022 рр.

Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»

5.10  13:00

6.10    9:00

Чемпіонат області з б/болу серед юнаків 2005  р.н.

КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова

вул. М. Залудяка, 5

06.10

 

13:00

Всеукр. змагання з футболу ПФЛ (І ліга) 2021/2022

ФК Кремінь – ФК Прикарпаття

Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»

 вул. Чкалова, 6-а

07.10

 

9:00

Чемпіонат м. Кременчука з л/атлетики пам’яті Олімпійського чемпіона В.Кисельова серед закладів сер.освіти

На стадіоні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС

вул. Перемоги, 17/6

09.10

10.10

 

10:00

Чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики

В спортивній залі Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС

вул. Перемоги, 17/6

10.10

12:00

14:00

Чемпіонат України з футболу ДЮФЛУ (вища ліга) 2021/2022 рр.

Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва», вул. Чкалова, 6-а

09.10-10.10

Кубок міста з таеквон-до ІТФ серед дітей, юнаків та юніорів

КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова

15.10    15:00

16.10    11:00

Відкритий чемпіонат міста з боксу, присвячений Дню захисника України

м. Кременчук,

Бульвар Пушкіна,2

16.10

17:00

Всеукр. змагання з футболу ПФЛ

(І ліга) 2021/2022 ФК «Кремінь» -

ФК «Оболонь»

Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»
0
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт афіша план заходів
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