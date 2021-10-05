Художня гімнастика, бокс та футбол: афіша спортивних заходів на жовтень

|
Дата та час проведення
|
Назва та зміст заходу
|
Місце проведення
|
01.10-03.10
|
Відкритий рейтинговий чемпіонат міста з настільного тенісу серед юнаків та дівчат
|
ВПУ-7 спортивна зала
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02.10
|
Чемпіонат м. Кременчука з тхеквондо (ВТФ)
|
КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова
|
02.10-03.10
|
Міський турнір з дворового футболу «Команда чемпіонів»
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Стадіон
вул. Гагаріна, 26А
|
03.10
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Чемпіонат України з футболу ДЮФЛУ (вища ліга) 2021/2022 рр.
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Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»
|
5.10 13:00
6.10 9:00
|
Чемпіонат області з б/болу серед юнаків 2005 р.н.
|
КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова
вул. М. Залудяка, 5
|
06.10
13:00
|
Всеукр. змагання з футболу ПФЛ (І ліга) 2021/2022
ФК Кремінь – ФК Прикарпаття
|
Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»
вул. Чкалова, 6-а
|
07.10
9:00
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Чемпіонат м. Кременчука з л/атлетики пам’яті Олімпійського чемпіона В.Кисельова серед закладів сер.освіти
|
На стадіоні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС
вул. Перемоги, 17/6
|
09.10
10.10
10:00
|
Чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики
|
В спортивній залі Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС
вул. Перемоги, 17/6
|
10.10
12:00
14:00
|
Чемпіонат України з футболу ДЮФЛУ (вища ліга) 2021/2022 рр.
|
Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва», вул. Чкалова, 6-а
|
09.10-10.10
|
Кубок міста з таеквон-до ІТФ серед дітей, юнаків та юніорів
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КМ КДЮСШ ім. В. Кисельова
|
15.10 15:00
16.10 11:00
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Відкритий чемпіонат міста з боксу, присвячений Дню захисника України
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м. Кременчук,
Бульвар Пушкіна,2
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16.10
17:00
|
Всеукр. змагання з футболу ПФЛ
(І ліга) 2021/2022 ФК «Кремінь» -
ФК «Оболонь»
|
Стадіон «Кремінь – Арена» імені Олега Бабаєва»
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