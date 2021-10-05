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Кременчук, Споживач

Ремонт котла на ТЕЦ КВБЗ завершили на 40%, але обіцяють подати тепло на Раківку вчасно

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 461

 

Крім того, на ТЕЦ є резервний котел, який знаходиться в робочому стані

На ТЕЦ Крюківського вагонобудівного заводу все ще ремонтують котел, проте розпочати опалювальний сезон для мешканців Раківки обіцяють вчасно. Про це стало відомо 4 жовтня на засіданні штабу підготовки господарства територіальної громади Кременчука до осінньо-зимового періоду. Представник КВБЗ Костянтин Горнєв розповів, що підприємство готове подавати теплоносій в мережі Раківки:

- Для подачі теплоносія технічних проблем я не бачу. Мережі «Теплоенерго» ми заповнили, як і обіцяли.

Але додав, що котел й досі ремонтується, на це з міського бюджету у цьому місяці надійшли кошти у сумі 1,2 млн грн. Ці гроші витратили на закупівлю труб для ремонту котла. 25% труб вже замінили, тож 40% ремонту котла виконано. Крім того, на ТЕЦ є резервний котел, який знаходиться в робочому стані.

- Я так розумію, що 5-7 днів вам вистачить для того, щоб підготуватися до початку опалювального сезону. І у разі, якщо ми 15 жовтня розпочнемо, ви вже будете на 100% готові? - запитав у Костянтина Горнєва міський голова Віталій Малецький і почув ствердну відповідь. - Погодні умови можуть різко погіршитися, нам треба буде, можливо, за три дні підключатися, ми такий план ставимо собі.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: depositphotos.com
Теги: Раківка КВБЗ опалювальний сезон котельня ремонт котел
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