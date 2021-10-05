Ремонт котла на ТЕЦ КВБЗ завершили на 40%, але обіцяють подати тепло на Раківку вчасно

На ТЕЦ Крюківського вагонобудівного заводу все ще ремонтують котел, проте розпочати опалювальний сезон для мешканців Раківки обіцяють вчасно. Про це стало відомо 4 жовтня на засіданні штабу підготовки господарства територіальної громади Кременчука до осінньо-зимового періоду. Представник КВБЗ Костянтин Горнєв розповів, що підприємство готове подавати теплоносій в мережі Раківки:
Але додав, що котел й досі ремонтується, на це з міського бюджету у цьому місяці надійшли кошти у сумі 1,2 млн грн. Ці гроші витратили на закупівлю труб для ремонту котла. 25% труб вже замінили, тож 40% ремонту котла виконано. Крім того, на ТЕЦ є резервний котел, який знаходиться в робочому стані.
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