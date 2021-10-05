4 жовтня COVID-19 виявили аж у 49 кременчужан, одна жінка померла

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 570 Коментарів: 1

За минулу добу від цієї недуги одужали три людини

4 жовтня в нашому місті зареєстрували 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, інфікувалися 32 жінки віком від 24 до 84 років, 16 чоловіків віком від 28 до 79 років та 15-річна дитина. Із них 37 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 12 – лікуються в інфекційному шпиталі.

За минулу добу одужали троє. На жаль, 77-річна жінка померла.

Всього за час пандемії налічують 9905 хворих, одужало 9328, померло 283.