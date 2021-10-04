«Бермудський трикутник» у центрі Кременчука зупиняє ремонті роботи й підготовку до опалювального сезону

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 769

Сьогодні, 4 жовтня, відбувся штаб підготовки з підготовки господарства територіальної громади Кременчука до роботи в осінньо-зимовий період, на якому головне питання - пуск тепла.

За словами міського голови Віталія Малецького підготовка до опалювального сезону дуже важка. Станом на 30 вересня у місті заповнені водою лише 29% тепломереж. А вся центральна частина міста стоїть з порожніми тепломагістралями.

У центрі з 15 порушень - ліквідовано 9. Найбільше розриття на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької. Від сьогодні там знову розпочалися роботи. Зауважимо, що роботи у цьому «Бермудському трикутнику» тривають час від часу. До завтрашнього ранку Кременчуцька ТЕЦ має підготувати план заповнення тепломереж й розпочатися роботи з часткового заповнення водою мереж будинків у центральній частині міста.

За інформацією «Житлорембудсервіс», «Будсервіс» і «Перспектива», в рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період увесь запланований ними обсяг робіт проведено. Наразі технічні працівники розпочали заповнювати теплові мережі будинків. На сьогодні приблизно на 30% об’єктах житлового фонду ці роботи проведені.

Попередньо запуск опалювального сезону, за словами мера, має розпочатися вчасно з 15 жовтня.