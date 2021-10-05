«Ягуар» 2013 завоював кубок з футболу у Полтаві

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 324

У Полтаві з 22 до 24 вересня відбувся футбольний турнір серед гравців 2013 року народження. Участь у змаганнях взяли 8 команд, серед яких кременчуцька команда «Ягуар», яка тренується під керівництвом тренера Євгена Данилейка.

Наші хлопці у групі перемогли «Ворсклу-2» з рахунком 4:0, харківський «Металіст» 9:0 та зіграли внічию з полтавською командою «Молодь» 3:3. У півфіналі перемогли «Полтаву» з рахунком 1:0, а у фіналі зіграли з «Ворсклою». Основний час завершився внічию 0:0. У серії пенальті кременчужани перемогли з рахунком 2:1.



