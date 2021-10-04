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Соцмережі не працюють кілька годин: Telegram поки тримає оборону

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 1 210 Коментарів: 5

 

Барахлять і месенджери, і сервіси, і сайти

У понеділок, 4 жовтня, близько 18.00 стався глобальний збій в роботі соцмереж та інших платформ. Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми в роботі Facebook, Instagram і Netflix.
Першими в результаті аварії «померли» Instagram, Facebook і WhatsApp. 

Згодом стали недоступні Netflix, Steam і PlayStation Network. Більшість користувачів повідомляють про проблеми з роботою сайтів і серверів, а також з авторизацією.

Також проблеми спостерігаються з роботою Twitter. У більшості користувачів виникає проблема з роботою сайту і додатку, а також з авторизацією.

У декого є проблеми і з роботою месенджера Telegram. Користувачі скаржаться на проблеми з підключенням до сервісу, а також повідомляють, що довго відправляються повідомлення.

Проблеми також виникають у користувачів сервісу Minecraft, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play.

Також близько 20.30 «помер» TikTok. 60% користувачів скаржаться, що виникають проблеми зі входом в додаток, а ще 20% повідомляють про проблему з підключенням до сервісу.

При цьому до «естафети» приєдналися Youtube, Snapchat і Reddit. Часткові проблеми спостерігаються в роботі Skype і Viber.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: соцмережі
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Коментарі: 5

91
Bombey:
Сьогодні, 21:19

Месть дисковых телефонов...


13 0
130
adf007:
Сьогодні, 22:27

Тестируют что будут люди делать


5 0
41
kremin777:
Сьогодні, 22:34

зато рожддаемость подымется и это есть хорошоsmile

 


3 0
3 649
1
zzzzzz:
Сьогодні, 23:09

Дети отдохнут


0 0
214
StarПёр:
Сьогодні, 23:11

Нашему народу пофигу. Лишь бы к Сватам и Вечірнему кварталу доступ не перекрыли. Очень уж рыготать охота. Ну и самые архиважные неотложные новости как там  Борзенко нахлобучивает Инну Бордюг

Офшоры 95 никому не интересно. Рыготунам думать напряжно. 

 


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