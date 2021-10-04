Соцмережі не працюють кілька годин: Telegram поки тримає оборону

У понеділок, 4 жовтня, близько 18.00 стався глобальний збій в роботі соцмереж та інших платформ. Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми в роботі Facebook, Instagram і Netflix.
Першими в результаті аварії «померли» Instagram, Facebook і WhatsApp.
Згодом стали недоступні Netflix, Steam і PlayStation Network. Більшість користувачів повідомляють про проблеми з роботою сайтів і серверів, а також з авторизацією.
Також проблеми спостерігаються з роботою Twitter. У більшості користувачів виникає проблема з роботою сайту і додатку, а також з авторизацією.
У декого є проблеми і з роботою месенджера Telegram. Користувачі скаржаться на проблеми з підключенням до сервісу, а також повідомляють, що довго відправляються повідомлення.
Проблеми також виникають у користувачів сервісу Minecraft, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play.
Також близько 20.30 «помер» TikTok. 60% користувачів скаржаться, що виникають проблеми зі входом в додаток, а ще 20% повідомляють про проблему з підключенням до сервісу.
При цьому до «естафети» приєдналися Youtube, Snapchat і Reddit. Часткові проблеми спостерігаються в роботі Skype і Viber.
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