Кременчуцькі педагоги перемогли у Міжнародному проєкті «Таємниці України для тебе»

Педагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти стали переможцями Міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, майстри здобули перемоги у номінації «Ремесла».
Керівник гуртка народної творчості Дмитро Король за авторську витинанку «Дерево життя» нагороджений набором професійних інструментів.
А Оксана Поліщук, керівниця гуртка паперопластики, за роботу «Брошка «Квітка у техніці шкіряної пластики», нагородили вітальною листівкою із черпаного паперу.
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