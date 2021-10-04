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Кременчук, Культура, Украина, Мир

Кременчуцькі педагоги перемогли у Міжнародному проєкті «Таємниці України для тебе»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 270

 

Майстри з Кременчуцького міського центру позашкільної освіти мають здобутки у номінації «Ремесла»

Педагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти стали переможцями Міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, майстри здобули перемоги у номінації «Ремесла». 

Керівник гуртка народної творчості Дмитро Король за авторську витинанку «Дерево життя» нагороджений набором професійних інструментів.

А Оксана Поліщук, керівниця гуртка паперопластики, за роботу «Брошка «Квітка у техніці шкіряної пластики», нагородили вітальною листівкою із черпаного паперу.

Кременчужанин виступив на Всеукраїнському святі Українська витинанка - 2021
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Автор: Катерина Турубара
Теги: педагоги витинанка творчество
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