Кременчужанин виступив на Всеукраїнському святі Українська витинанка - 2021

25.09.2021, 16:31 Переглядів: 39

Педагог Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Король Дмитро Васильович представив Полтавщину на Всеукраїнському святі народного мистецтва «Українська витинанка - 2021», яке відбулося 17-20 вересня.

На Вінниччині в уславленому народними майстрами місті Могилеві-Подільському, пам’яті заслуженого майстра народної творчості України Марії Руденко, яка відродила на Поділлі прадавнє мистецтво витинанки, з 1993 року проводиться Всеукраїнське свято народного мистецтва «Українська витинанка», що раз у три роки збирає майстрів витинанки з різних куточків України.

Король Дмитро Васильович захоплюється витинанкою. Його роботи є оригінальними та символічними, вражають своєю витонченістю. Витинанки майстра мають визнання на міжнародному рівні. Вихованці талановитого педагога є переможцями конкурсів народного мистецтва.

