Патрульні зупинили кременчужанина, який виявився злочинцем у розшуку

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27 вересня, близько 1.00, на вулиці Харківській патрульні зупинили Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час перевірки документів інспектори з'ясували, що керманич перебуває в активному розшуку через ймовірну причетність до кримінальних правопорушень.

Отож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.