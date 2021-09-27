Патрульні зупинили кременчужанина, який виявився злочинцем у розшуку

27 вересня, близько 1.00, на вулиці Харківській патрульні зупинили Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час перевірки документів інспектори з'ясували, що керманич перебуває в активному розшуку через ймовірну причетність до кримінальних правопорушень.
Отож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.
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