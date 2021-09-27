В додатку «Приват 24»‎ 27 вересня стався збій: фахівці працюють над виправленням проблеми

На помилки при спробах зайти в додаток скаржаться як користувачі iOS, так і власники смартфонів на Android
У понеділок, 27 вересня, в додатку «Приват24» стався масштабний збій. Новини.LIVE повідомляє, що на неможливість завантаження сторінки для входу або повідомлення про «помилку операції» скаржаться як власники смартфонів на Android, так і користувачі iOS.
Дехто з клієнтів банку взагалі отримав повідомлення про код для зміни паролю. Варто зазначити, що проблема виникла лише у додатку на смартфоні, натомість на ПК сайт інтернет-банкінгу завантажується та працює у звичному режимі.
Представники банку вже пояснили причину масштабного збою у додатку.
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