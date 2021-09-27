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В додатку «Приват 24»‎ 27 вересня стався збій: фахівці працюють над виправленням проблеми

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 365 Коментарів: 1

 

На помилки при спробах зайти в додаток скаржаться як користувачі iOS, так і власники смартфонів на Android 

У понеділок, 27 вересня, в додатку «Приват24» стався масштабний збій. Новини.LIVE повідомляє, що на неможливість завантаження сторінки для входу або повідомлення про «помилку операції» скаржаться як власники смартфонів на Android, так і користувачі iOS.

Дехто з клієнтів банку взагалі отримав повідомлення про код для зміни паролю. Варто зазначити, що проблема виникла лише у додатку на смартфоні, натомість на ПК сайт інтернет-банкінгу завантажується та працює у звичному режимі.

 

Представники банку вже пояснили причину масштабного збою у додатку.

«Це не заплановані технічні роботи, знаємо та вже виправляємо!», – йдеться у повідомленні.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Приват 24 збій
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Коментарі: 1

192
lag8600:
Сьогодні, 16:04

После этой новости, скажите мне, что машину времени ещё не изобрели.

[Тс-с-с-с. Це секретgrimacing Адміністрація]


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