«Сокіл» у другому періоді розібрався з «Кременчуком»

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Сьогодні, 1 жовтня, в Кременчуці на арені «Айсберг» в рамках п'ятого туру чемпіонату Української хокейної ліги «Кременчук» приймав київський «Сокіл».

«Кременчук» - «Сокіл» 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 1:0 Коробов (Яковлєв), 24:05; 1:1 Рубан (Міхнов, Мажуга, 4х3), 30:59; 1:2 Коржилецький (Андрущенко, Симчук), 33:56; 1:3 Міхнов (меньш.), 37:39; 1:4 Рубан (Єлисеенко, 5х3), 41:52; 2:4 Сібілевіч (Яковлєв), 47:35.

Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Горлушко - Грицких, Толстушко - Савченко, Хришпенц; Коробов - Скуматов - Дубінін, Сібілевіч - Ворона - Созонов, Гриценко - Савицький - Забавін, Сеник - Кошелев.

Сокіл: Кубрицький (Оганджанян); Мажуга - Лєтов, Хайруллов - Рибалко (А), Сисак - Алексєєв, Логачов - Сушков; Рубан - Смирнов - Міхнов (К), Елисеенко - Тихомиров - Павленко, Коржилецький - Симчук - Давидов, Гончаренко - Панченко - Андрущенко (А).

Перший період команди провели на високих швидкостях і з великою кількістю небезпечних атак, проте майстерність Михайла Боярчука і Дмитра Кубрицький позбавила змоги змінитися нулі на табло. На перерву команди пішли без закинутих шайб.

Другий відрізок зустрічі «Кременчук» почав з закинутої шайби - рахунок в матчі відкрив Олександр Коробов. Однак, ще до перерви «Сокіл» не тільки відігрався, а й вийшов вперед - спочатку Антон Рубан реалізував більшість і зрівняв рахунок, а потім Данило Коржилецький зробив на табло 2:1 на користь киян. А під кінець періоду Андрій Міхнов в меншості зробив красивий сольний прохід і подвоїв перевагу «Сокола».

Третій період «Сокіл» почав з закинутої шайби - ще одне більшість реалізував Антон Рубан і зробив дубль. На екваторі періоду «Кременчук» зміг зусиллями Давида Сібілевіча скоротити відставання в рахунку до двох шайб. Однак на більше у кременчужан не вистачило сил і часу, а матч завершився перемогою «Сокола» з рахунком 4:2.

Наступну гру «Кременчук» зіграє 3 жовтня о 14:00 з «Білим Барсом».