Станом на 1 жовтня на COVID-19 захворіло ще 24 кременчужанина

У Кременчуці 1 жовтня зафіксували 24 нові випадки COVID-19, повідомляє пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету.
Захворіли 14 жінок віком від 30 до 81 років, 9 чоловіків віком від 28 до 82 років та одномісячне немовля.
21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 лікуються в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційному шпиталі перебуває 58 пацієнтів з коронавірусною хворобою.
За добу одужало 11 пацієнтів.
Від початку пандемії в місті зареєстрували 9842 випадків захворювання.
Одужало 9325 мешканців міста.
282 кременчужанина, нажаль, померло.