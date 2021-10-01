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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Станом на 1 жовтня на COVID-19 захворіло ще 24 кременчужанина

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 233

 

Хворобу підтвердили в одномісячного немовляти

У Кременчуці 1 жовтня зафіксували 24 нові випадки COVID-19, повідомляє пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету.

Захворіли 14 жінок віком від 30 до 81 років, 9 чоловіків віком від 28 до 82 років та одномісячне немовля.

21 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі перебуває 58 пацієнтів з коронавірусною хворобою.

За добу одужало 11 пацієнтів.

Від початку пандемії в місті зареєстрували 9842 випадків захворювання.

Одужало 9325 мешканців міста.

282 кременчужанина, нажаль, померло.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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