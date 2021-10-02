Юридичні особи Кременчука мають подати документи до ЦНАП не пізніше 8 вересня
Сьогодні, 08:01
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Надати інформацію про про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності було протягом трьох місяців
Усі раніше зареєстровані юридичні особи зобов’язані подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності до 8 жовтня 2021 року, інформує ЦНАП Кременчука. Такі вимоги відповідають Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання лише інформації про кінцевого бенефіціарного власника в законодавчо визначеному обсязі протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом.
- Відомості про кінцевого бенефіціарного власника можна подати також одночасно зі створенням юридичної особи або внесенням будь-яких змін до відомостей.
- Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності необхідно підтримувати в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, подаючи документи, що підтверджують ці зміни.
- Закон передбачає щорічне подання протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, відповідних документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.
- Неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.