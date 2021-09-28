КремТЕЦ знову кличе завтра послухати про теплові тарифи на виробництво — вже на наступний, 2022 рік

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 751 Коментарів: 9

Поточні тарифи на тепло ще повністю не затверджені — а нам вже «несуть» наступні

На сайті ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 27 вересня з'явилося повідомлення про проведення відкритих слухань проєкту тарифів на виробництво теплової енергії КремТЕЦ на 2022 рік, а також проєкту Інвестиційної програми підприємства на наступний рік. Підкреслимо: йдеться про ціни на виробництво вже на наступний опалювальний сезон 2022-2023 років. Процедура вимагає розпочати їх затвердження за рік до введення, разом з інвестпрограмою — хоча (по суті) невідомо, якими будуть тарифи на газ.

Наразі підприємство оприлюднило структуру тарифів на виробництво. Тариф на виробництво, за розрахунками підприємства, має зрости на 18,3%. Слухання відбудуться 29.09.21 року о 12:00 у приміщенні конференц- зали ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2. Через карантин відкрите слухання проєкту відбудеться в режимі відеоконференції.

Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 15:00 год. 28 вересня 2021 року у електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua.

Структура тарифів:

struktura-tarifiv-kremtec.pdf [438,8 Kb] (cкачиваний: 17)

« У заявці просимо вказувати своє прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстраціі учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор конференції», - говориться у повідомленні КремТЕЦ.

Тариф на виробництво — лише одна складова теплових тарифів, по яких платять споживачі. Оскільки КремТЕЦ є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вона затверджує підприємству тариф на виробництво. Після цього остаточний тариф (з урахуванням транспортування теплоносія, постачання) затверджує виконком Кременчуцької міськради.

У серпні НКРЕКП затвердила нові тарифи на виробництво КремТЕЦ на 2021 рік. Тепер виконком Кременчуцької міськради затвердить остаточний тариф, який застосовуватиметься для населення та інших груп споживачів. Яким він буде — поки що невідомо, проєкт рішення виконкому наразі не оприлюднений.

Від редакції: складається враження, що КремТЕЦ не зацікавлені в тому, щоб споживачів брали участь у слуханнях і хоче провести їх «галопом». Повідомлення про них з'явилося учора — реєстрація завершується сьогодні.