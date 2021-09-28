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Кременчук

КремТЕЦ знову кличе завтра послухати про теплові тарифи на виробництво — вже на наступний, 2022 рік

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 751 Коментарів: 9

Поточні тарифи на тепло ще повністю не затверджені — а нам вже «несуть» наступні

На сайті ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 27 вересня з'явилося повідомлення про проведення відкритих слухань проєкту тарифів на виробництво теплової енергії КремТЕЦ на 2022 рік, а також проєкту Інвестиційної програми підприємства на наступний рік. Підкреслимо: йдеться про ціни на виробництво вже на наступний опалювальний сезон 2022-2023 років. Процедура вимагає розпочати їх затвердження за рік до введення, разом з інвестпрограмою — хоча (по суті) невідомо, якими будуть тарифи на газ. 

Наразі підприємство оприлюднило структуру тарифів на виробництво. Тариф на виробництво, за розрахунками підприємства, має зрости на 18,3%. Слухання відбудуться 29.09.21 року о 12:00 у приміщенні конференц- зали ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2. Через карантин відкрите слухання проєкту відбудеться в режимі відеоконференції.

Заявки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 15:00 год. 28 вересня 2021 року у електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua.

 Структура тарифів:

struktura-tarifiv-kremtec.pdf [438,8 Kb] (cкачиваний: 17)  

«У заявці просимо вказувати своє прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстраціі учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор конференції», - говориться у повідомленні КремТЕЦ.

Тариф на виробництво — лише одна складова теплових тарифів, по яких платять споживачі. Оскільки КремТЕЦ є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вона затверджує підприємству тариф на виробництво. Після цього остаточний тариф (з урахуванням транспортування теплоносія, постачання) затверджує виконком Кременчуцької міськради.

У серпні НКРЕКП затвердила нові тарифи на виробництво КремТЕЦ на 2021 рік. Тепер виконком Кременчуцької міськради затвердить остаточний тариф, який застосовуватиметься для населення та інших груп споживачів. Яким він буде — поки що невідомо, проєкт рішення виконкому наразі не оприлюднений.

У мерії Кременчука готуються вчергове підвищити тарифи на тепло

Від редакції: складається враження, що КремТЕЦ не зацікавлені в тому, щоб споживачів брали участь у слуханнях і хоче провести їх «галопом». Повідомлення про них з'явилося учора — реєстрація завершується сьогодні.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф слухання Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 9

3 602
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:34

а где же рентабельность в табличке по тарифам?smile


7 0
65
M D:
Сьогодні, 13:35

Тариф на виробництво, за розрахунками підприємства, має зрости на 18,3%.


Не потрібні послуги з такою динамікою зростання цін. Треба виносити на розгляд громадськості питання про можливість відключення від центрального опалення з заміною його індивідуальним. 


11 0
3 602
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:37

Цитата: M D
Треба виносити на розгляд громадськості питання про можливість відключення від центрального опалення з заміною його індивідуальним. 
так винесіть, та запропонуйте те саме індивідуальне опалення, та план його реалізації.


7 0
65
M D:
Сьогодні, 14:02

Хвала богу що я не депутат. Як громадянин, чую такі заклики вже не один рік, але діло не рухається. Без "добро" з боку держави немає можливості відрізатись від системи ЦО.

План реалізації чого саме вам потрібен? Як розвести систему опалювання по квартирі? Чи реалізацію "з такими цінами ТЕЦ іде під три чорти"? Для своєї оселі зроблю без проблем.



Питання вже не в тому, що дешевше. Питання в перевагах монополії для монополії і недоліках монополії для кінцевого споживача. Незручно, бачите, спати на ліжку, коли від вікна (пластикові двокамерні +засклений однокамерними склопакетами балкон) йде холодне повітря, тому що батареї не працюють, а поставити на їхнє місце електричні нагрівачі неможливо. І таке, вибачаюсь, повійство нас чакає ще мінімум два тижні. Я особисто хочу жити в теплій оселі зі зручною для мене температурою. ТЕЦ не дає тепла і немає можливості відмовитись від її послуг. 

По розцінкам. Ми ж розуміємо, що пропоновані будуть затверджені? Чи ні?


5 0
3 602
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:17

Цитата: M D
Для своєї оселі зроблю без проблем.
в цьому й питання. А як для всього дому зробити?тут багато питаннь Хтось в багатоповерхівці хоче електрікою опалювати, хтось газом, хтось кізяками-ось проблема, яку неможливо вирішити в одному!!!окремо взятому домі!Повинно бути якесь комплексне рішення , як наприклад минікотельні ( при осбб наприклад) а там вже самі вирішують як їм гріти той носій.


6 1
65
M D:
Сьогодні, 14:31

Та до чого мені весь дім? ОСББ немає, при спробі створення домовитись не вийшло. Вважаєте, вийде домовитись побудувати мінікотельню?

Справа саме в тому, щоб не залежати ні від кого в плані тепла.


2 0
22
dniprow:
Сьогодні, 14:32

Говорили, балакали
сіли та й заплакали...


1 0
3 602
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:08

Цитата: M D
Та до чого мені весь дім?
до того, шо якшо кожен буде палити кизяком,то й вам наслідки вигрібати. Подивіться мульт про то як звіри заїхали в дім, та кожен робив шо заманется.  


1 1
65
M D:
Сьогодні, 15:46

Цитата: zzzzzz

Цитата: M D
Та до чого мені весь дім?
до того, шо якшо кожен буде палити кизяком,то й вам наслідки вигрібати. Подивіться мульт про то як звіри заїхали в дім, та кожен робив шо заманется.  

То до чого тоді сентенції про "Зе гнобить нарід"? Вас все влаштовує? Радий, щиро. Мене ні. Наголошую, не потребую послуг, наданих за умови монополії і без альтернатив. За дикі гроші. Ви розумієте, що завтра виставлять рахунок в 10000 гривень за однушку по опаленню в місць і ви перший будете кричати про "клятого Зе". Я ж не хочу не тільки цих розмов, а взагалі послуг, що надаються безальтернативно? Маючи альтернативу, тобі глибоко паралельно на "двіжухи" монополіста. 

До речі, електроопалення.


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