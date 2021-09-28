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Кременчук, Освіта

Три роки ремонтували спортзал ліцею №6 - на черзі 4 ліцей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 390

Тепер роздягальні, душові та вбиральні відповідають вимогам сучасної української школи

У Кременчуці виконали капітальний ремонт спортивної зали у ліцеї №6 «Правобережному». Тепер роздягальні, душові та вбиральні відповідають вимогам сучасної української школи. Спортивна зала забезпечена сучасним інвентарем для занять фізкультурою та різними видами спорту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Ремонт у спортивному залі тривав три роки з 2018 року.

«ТелеграфЪ» поцікавився коли завершать ремонт у спортивному залі ліцею №4, який також розпочався у 2018 році. 

Міський голова Малецький повідомив, що ремонт виконує підрядник Сергій Галата. На сьогодні будівельникам заборгували з міського бюджету суму у розмірі 800 000 грн. Й запевнив, що коли погасять ці борги, тоді підрядник завершить ремонт. Так позаминулого тижня мерія погасила підряднику борг - 150 000 грн.


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Автор: Альона Душенко
Теги: школа ліцей спортзал
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