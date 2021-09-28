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Кременчук

На Петрівці у Кременчуці перенесуть пошту в інше приміщення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 303

З тимчасової споруди вона переїде на постійне місце

Пошту на Петрівці із тимчасового приміщення перенесуть в інше: під неї віддадуть комунальне приміщення на вулиці Олексія Древаля, 101. Про це повідомили під час засідання виконкому 24 вересня.

У будівлі, куди переїде пошта, зараз знаходяться амбулаторія сімейної медицини, контакт-центр, рада ветеранів, аптека - зараз вирішується питання по відновлення її роботи, повідомив мер Віталій Малецький. Таким чином створюється центр обслуговування у мікрорайоні, підкреслив він.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: пошта Петрівка
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