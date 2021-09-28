Програму «Легка хода» не лише оновлять на 2022-2023 роки, а й виділять на неї кошти

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 337

В Кременчуці вирішили оновити програму «Легка хода» на 2022-2023 роки та закласти в бюджет на наступний рік кошти на її реалізацію. Запит про це озвучила депутатка Кременчуцької міської ради Наталя Погужельська під час сесії 28 вересня.

Мета програми - профілактика та лікування остеопорозу. За статистикою, в Україні на цю хворобу страждає понад 6 мільйонів люде, з них 2/3 - жінки.

- Хвороба часто призводить до перелому шийки стегна, в результаті чого 20% людей гине протягом наступних 6 місяців, а 50% втрачають можливість пересуватися та обслуговувати себе. Лише 10% хворих повертаються до більш-менш нормального життя, - розповіла депутатка.

Ще 12 грудня 2018 року на сесії Кременчуцької міської ради затвердили програму «Легка хода», а її реалізацію мало забезпечити КМП «Лікарня Придніпровська». Але виникла проблема: програма залишилася на папері, адже міська рада не перераховувала кошти на її виконання.

Лікарня має досвідчених фахівців та ліцензію на проведення нейрохірургічних операцій, і може безкоштовно проводити операції по заміні суглобу кременчужанам, які цього потребують. Єдина перепона - відсутність фінансування.

Протягом 2020-2021 років в Кременчуці мали виконати близько 60 операцій з протезування кульшового суглобу і приблизно стільки ж операцій з пластики стегна. Хворим на остеопороз залишається сподіватися, що в наступні два роки гроші на реалізацію програми будуть вчасно надходити у лікарню.







