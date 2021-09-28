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Надзвичайні новини

На Полтавщині з чоловіка «зняли порчу» за 600 тисяч гривень

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 615 Коментарів: 2

 

Поліція шукає шахрайку

26 вересня 73-річний мешканець Хоролу попався на гачок до шахраїв. Як повідомили у пресслужбі поліції, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, заволоділа його 600 тисячами гривень.

За даним фактом слідчий вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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Коментарі: 2

356
shoni1970:
Сьогодні, 14:24

Мабуть у батька якогось депутата? Судячи по статистиці - вони самі багаті люди в Україні. У моїх родичів-пенсінерів таких сум немає.


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vetalman:
Сьогодні, 14:59

Цитата: shoni1970

Мабуть у батька якогось депутата? Судячи по статистиці - вони самі багаті люди в Україні. У моїх родичів-пенсінерів таких сум немає.

та нет судья на песии или полковник ВСУ .. он Князевич из из МВД уходил на пенсию 900 000 грн выплату получил при увольнении ...Кто на кого учился ..


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