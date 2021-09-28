На Полтавщині з чоловіка «зняли порчу» за 600 тисяч гривень

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 615 Коментарів: 2

26 вересня 73-річний мешканець Хоролу попався на гачок до шахраїв. Як повідомили у пресслужбі поліції, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, заволоділа його 600 тисячами гривень.

За даним фактом слідчий вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.