7 тисяч років під землею: на Полтавщині археологи знайшли давню кераміку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 297

Керамічні артефакти, найдавнішим з яких понад 7 тисяч років, виявили працівники Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» під час археологічних робіт на території Львівщини та Полтавщини. Про це повідомляє «Укравтодор» на своїй Facebook-сторінці.

Артефакти знайшли під час розкопок поблизу трас Н-31 Дніпро – Решетилівка (у межах Полтавської області) і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька (Львівська область).

Богдан Сало, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» продемонстрував знахідки, найдавніші з яких мають понад 7 тисяч років.

- Йдеться про фрагмент горщика. Артефакт належить до доби неоліту. Це одна з найстаріших знахідок керамічних виробів на території Західної України, – зазначив науковець.

Загалом у колекції кераміка від доби неоліту і до кінця XVII ст.

- Для науковця-археолога кераміка - це є просто клондайк інформації. Знайшовши навіть невеличкий фрагмент, перед нами відкривається цілий світ давньої людини. Ми можемо зрозуміти, як вона жила, чим користувалась у повсякденному житті, і навіть – у що вона вірила, – каже Богдан Сало.

За його словами, археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України.