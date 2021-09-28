7 тисяч років під землею: на Полтавщині археологи знайшли давню кераміку

Керамічні артефакти, найдавнішим з яких понад 7 тисяч років, виявили працівники Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» під час археологічних робіт на території Львівщини та Полтавщини. Про це повідомляє «Укравтодор» на своїй Facebook-сторінці.
Артефакти знайшли під час розкопок поблизу трас Н-31 Дніпро – Решетилівка (у межах Полтавської області) і Т-14-25 на ділянці Жовква - Кам'янка-Бузька (Львівська область).
Богдан Сало, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» продемонстрував знахідки, найдавніші з яких мають понад 7 тисяч років.
Загалом у колекції кераміка від доби неоліту і до кінця XVII ст.
За його словами, археологічні роботи під час будівництва доріг дозволять відкрити і зберегти свідчення давньої історії України.
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