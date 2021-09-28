Директора КЗТВ Вячеслава Яворського нагородили «За заслуги перед містом»

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Нагороду вручили за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток нашого міста

Директора Кременчуцького заводу техвуглецю Вячеслава Яворського, Заслуженого працівника промисловості України нагородили Почесним знаком «За заслуги перед містом». Нагородження відбулося на сесії Кременчуцької міської ради сьогодні, 28 вересня.

Директора КЗТВ нагородили «за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу міста, (розвиток галузі), вагомий особистий внесок у розвиток підприємства, високі професійні якості, активну громадську, депутатську позицію, примноження трудової слави рідного міста та у зв’язку із 60-річним ювілеєм».