Курс гривні до долара знову знизився

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 26,66 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,18 грн (на 27 вересня – 31,22 гривні).

До відкриття міжбанку долар не змінився на купівлі і на продажу, євро втратило в покупці 8 копійок, а в продажу 7 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,55−26,75 грн. Євро купують по 31,00 грн, продають по 31,30 грн.

За даними валютного аукціону на «чорному» ринку долар торгується по 26,58−26,71 грн, а євро по 30,98-31,20 грн.