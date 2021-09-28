Курс гривні до долара знову знизився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 вересня на рівні 26,66 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,18 грн (на 27 вересня – 31,22 гривні).
До відкриття міжбанку долар не змінився на купівлі і на продажу, євро втратило в покупці 8 копійок, а в продажу 7 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,55−26,75 грн. Євро купують по 31,00 грн, продають по 31,30 грн.
За даними валютного аукціону на «чорному» ринку долар торгується по 26,58−26,71 грн, а євро по 30,98-31,20 грн.
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