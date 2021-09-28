Чого чекати кременчужанам: гороскоп на сьогодні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 522

Овен (21 березня – 20 квітня)

Не зважайте на перепони та затримку. Рухайтеся в обраному напрямку! День пройде в спокійному темпі. Сил і енергії для досягнення намічених цілей цілком вистачить.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Запросіть колегу на обід. Дружня порада вам зараз не завадить! Вечір присвятіть підбиванню підсумків і уточненню своїх планів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Будьте уважні! Ваше керівництво ретельно стежить за вашою роботою! Сьогодні ви матимете гостру потребу відчути підтримку коханої людини. Вам це буде необхідно для відновлення душевних сил.

Рак (22 червня – 22 липня)

Незважаючи на досить щільний список справ на сьогодні – ви впораєтесь! Якщо вам сьогодні буде складно, значить ви рухаєтеся у правильному напрямку. Не зважайте на думку інших, робіть свою справу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Криза на роботі допоможе піднятися кар’єрними сходами. Не зволікайте! Зорі радять вам бути сміливішими і не мовчати, якщо вам хтось подобається. Сьогодні ваші шанси на взаємність високі, як ніколи раніше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Плани сьогодні будуть гальмувати. Не намагайтесь усе пришвидшити! Ваша дратівливість змушує оточуючих мінімізувати контакти з вами. Будьте терплячими до інших та пам’ятайте про витримку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Нові знайомства стануть у пригоді. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Але вам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. Вас будуть неправильно розуміти, тому не виключені конфлікти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не варто сьогодні ризикувати. Присвятіть день аналізу свої навичок! Заздрість – якість, якої вам потрібно терміново позбутися найближчим часом. Працюйте над собою, намагайтеся стати кращими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День сприятливий для закладання фундаменту майбутніх успіхів. Дійте! Стрільці сьогодні будуть душею компанії, але за умови, що компанія буде тихою і добре знайомою. Зірки радять поговорити щиро з близькими людьми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Не нав’язуйте свої ідеї. Дослухайтеся до думки інших, щоб уникнути помилок! Сьогодні на вас може чекати незапланований відпочинок. Скористайтеся ситуацією, відірвіться від світу і пов'язаних з цим стресів та турбот.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Вас переповнюють емоції. Ідеальний день для налагодження стосунків. Використовуйте для залагодження справ сьогодні ваш досвід та вміння, і не забувайте про ваш особливий шарм та мудрість. Важливо, щоб ваші рішення були справедливими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цієї доби ви відчуєте необхідність рухатися далі. Не дозволяйте, щоб щось вас відволікало і відвертало вас від правильного шляху. Не соромтеся просити про допомогу, щоб впоратися з усіма справами.





За матеріалами lifestyle.24tv.ua та 1plus1.ua .