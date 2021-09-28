А як же «За майбутнє»? Малецький звернувся до кременчуцькитх депутатів як до «слуг народу»

Із промови міського голови на передсвятковій сесії
Відкриваючи урочисту передсвяткову сесію Кременчуцької міської ради, що відбувається напередодні Дня міста 29 вересня, мер Кременчука Віталій Малецький так захопився пафосною промовою, що назвав усіх депутатів міської ради «слугами народу».
- Пленарне засідання 8-ї сесії Кременчуцької міської ради відбувається у переддень 450-ї річниці з дня заснування Кременчука та 78-ї річниці з Дня визволення його від нацистських загарбників. Нам з вами випала велика честь творити майбутнє нашого міста, працювати на його благо в такий складний час. Сьогодні Кременчук — це великий промисловий центр України, Полтавщини. Це місто, яке по своєму потенціалу може зрівнятися з багатьма областями України і перевищити їх... Багато що змінилося та змінюється протягом цього історичного періоду, змінюється вигляд наших вулиць, кварталів. На місці одно- та двоповерхових будинків з'являються нові новобудови, споруди-красені. Інколи це викликає певні дискусії. Але ми з вами повинні розуміти, що місто повинно розвиватися і будуватися. Там, де колись були пустирі зараз зеленіють парки і сквери. І до Дня міста ми подарували чудовий сквер у центрі Молодіжного, біля палацу культури «Нафтохімік»... Сьогодні ми з вами бачимо, як місто змінюється, і в цьому є наш з вами скромний внесок, внесок депутатів, слуг народу (тут Малецький зробив паузу, ніби зрозумів, що сказав щось не те, і додав «Сергій Михайлович» - звернувшись до представника «Слуги народу» Сергія Порчиряна), які, дійсно, допомагають кременчужанам, допомагають розвиватися громаді, допомагають ставати місту таким, як воно є, - з промови міського голови.
Нагадаємо, мер Віталій Малецький йшов на вибори з командою «За майбутнє», змінивши на всеукраїнський бренд місцевий бренд «Поруч», але залишивши фіолетову символіку. Партію «За майбутнє» пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Очолює її людина Коломойського Ігор Палиця.
З іншого боку, серед «Слуг народу» теж є достатньо людей Коломойського. І, до речі, обидві фракції міської ради - «За майбутнє» та «Слуга народу» - уживаються мирно та зазвичай голосують в унісон. Тож, імовірно, тому всі депутати, які формують більшість, у його голові «слуги народу».