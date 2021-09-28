А як же «За майбутнє»? Малецький звернувся до кременчуцькитх депутатів як до «слуг народу»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

Відкриваючи урочисту передсвяткову сесію Кременчуцької міської ради, що відбувається напередодні Дня міста 29 вересня, мер Кременчука Віталій Малецький так захопився пафосною промовою, що назвав усіх депутатів міської ради «слугами народу».

- Пленарне засідання 8-ї сесії Кременчуцької міської ради відбувається у переддень 450-ї річниці з дня заснування Кременчука та 78-ї річниці з Дня визволення його від нацистських загарбників. Нам з вами випала велика честь творити майбутнє нашого міста, працювати на його благо в такий складний час. Сьогодні Кременчук — це великий промисловий центр України, Полтавщини. Це місто, яке по своєму потенціалу може зрівнятися з багатьма областями України і перевищити їх... Багато що змінилося та змінюється протягом цього історичного періоду, змінюється вигляд наших вулиць, кварталів. На місці одно- та двоповерхових будинків з'являються нові новобудови, споруди-красені. Інколи це викликає певні дискусії. Але ми з вами повинні розуміти, що місто повинно розвиватися і будуватися. Там, де колись були пустирі зараз зеленіють парки і сквери. І до Дня міста ми подарували чудовий сквер у центрі Молодіжного, біля палацу культури «Нафтохімік»... Сьогодні ми з вами бачимо, як місто змінюється, і в цьому є наш з вами скромний внесок, внесок депутатів, слуг народу (тут Малецький зробив паузу, ніби зрозумів, що сказав щось не те, і додав «Сергій Михайлович» - звернувшись до представника «Слуги народу» Сергія Порчиряна), які, дійсно, допомагають кременчужанам, допомагають розвиватися громаді, допомагають ставати місту таким, як воно є, - з промови міського голови.

Нагадаємо, мер Віталій Малецький йшов на вибори з командою «За майбутнє», змінивши на всеукраїнський бренд місцевий бренд «Поруч», але залишивши фіолетову символіку. Партію «За майбутнє» пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Очолює її людина Коломойського Ігор Палиця.

З іншого боку, серед «Слуг народу» теж є достатньо людей Коломойського. І, до речі, обидві фракції міської ради - «За майбутнє» та «Слуга народу» - уживаються мирно та зазвичай голосують в унісон. Тож, імовірно, тому всі депутати, які формують більшість, у його голові «слуги народу».