Клієнти «Ощадбанку», які давно не користувалися рахунком, можуть втратити гроші

Вчора, 11:01 Переглядів: 131

Співробітники банку закликають прийти до відділення до кінця вересня, аби не допустити закриття рахунку

У кременчужан, які не користуються своїми рахунками в «Ощадбанку» більше трьох років, залишилося зовсім небагато часу, аби зняти кошти. В іншому випадку вони ризикують втратити гроші, адже рахунки закриють. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті банку на початку вересня.

Щоб забрати гроші, власників таких неактивних рахунків закликають прийти у найближче відділення до 30 вересня, аби пройти верифікацію та оновити ідентифікаційні дані.

З собою обов'язково треба мати паспорт громадянина України та документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.



