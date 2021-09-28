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Клієнти «Ощадбанку», які давно не користувалися рахунком, можуть втратити гроші

Вчора, 11:01 Переглядів: 131

 

Співробітники банку закликають прийти до відділення до кінця вересня, аби не допустити закриття рахунку

У кременчужан, які не користуються своїми рахунками в «Ощадбанку» більше трьох років, залишилося зовсім небагато часу, аби зняти кошти. В іншому випадку вони ризикують втратити гроші, адже рахунки закриють. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті банку на початку вересня.

Щоб забрати гроші, власників таких неактивних рахунків закликають прийти у найближче відділення до 30 вересня, аби пройти верифікацію та оновити ідентифікаційні дані.

З собою обов'язково треба мати паспорт громадянина України та документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: «Ощадбанк» рахунок гроші закриття
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