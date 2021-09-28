На Полтавщині зіткнулись легковик, вантажівка і трактор (доповнено)

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27 вересня о 22.39 на автодорозі «Кролевець - Конотоп - Ромни – Пирятин» поблизу с. Галяве Лубенського району сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, зіткнулися вантажівка, трактор та легковик. В результаті ДТП водій трактора отримав травми, пасажир загинув на місці.

Надзвичайники деблокували водія трактора та пасажира.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, трактор, під керуванням 45-річного водія, зіткнувся з Toyota Prius, під керуванням 32-річного водія. Після чого, трактор зіткнувся з вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 58-річний водій. В результаті зіткнення трактор відкинуло на узбіччя та в подальшому в кювет.

Внаслідок ДТП 42-річна пасажирка трактору померла на місці пригоди. Водія трактору з тілесними ушкодженнями доставили до Лубенської лікарні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.