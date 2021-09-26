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У Градизькій громаді демонтували пам’ятний знак місцевим більшовикам

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 320

 

З ініціативи Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у селі Кирияківка Броварківського старостинського округу Градизької селищної ради Полтавської області демонтували пам’ятний знак на честь місцевих більшовицьких ватажків Бутиріна О.А. та Бреславського І.О. Про це повідомляє Полтавський офіс Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті.

Градизьку громаду очистили від незаконного пам’ятника після звернення регіонального представника УІНП в Полтавській області Олега Пустовгара на гарячу лінію Кабінету міністрів. Як зазначено у офіційних відповідях начальника загального відділу Градизької селищної ради Фелікса Швидкого та Броварківського старости Вікторії Білої, знак був символікою тоталітарного режиму, тож зусиллями старостату здійснили демонтаж.

- Згідно з підпунктом «д» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» до символіки комунорежиму серед іншого віднесено й пам’ятні знаки, присвячені подіям, пов’язаним зі встановленням радянської влади в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Бутирін і Бреславський встановлювали комуністичну радянську владу у селах довкола Градизька, тож цей знак однозначно мав бути демонтований, - прокоментував подію Олег Пустовгар.
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Автор: Альона Душенко
Теги: памятник
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