У Градизькій громаді демонтували пам’ятний знак місцевим більшовикам

З ініціативи Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) у селі Кирияківка Броварківського старостинського округу Градизької селищної ради Полтавської області демонтували пам’ятний знак на честь місцевих більшовицьких ватажків Бутиріна О.А. та Бреславського І.О. Про це повідомляє Полтавський офіс Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті.
Градизьку громаду очистили від незаконного пам’ятника після звернення регіонального представника УІНП в Полтавській області Олега Пустовгара на гарячу лінію Кабінету міністрів. Як зазначено у офіційних відповідях начальника загального відділу Градизької селищної ради Фелікса Швидкого та Броварківського старости Вікторії Білої, знак був символікою тоталітарного режиму, тож зусиллями старостату здійснили демонтаж.