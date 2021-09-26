Науковий пікнік захопив Кременчук: новий формат презентували у парку Придніпровський

Кременчуцька молодь має знати, що якісну вищу та профтехнічну освіту можна отримати вдома, не виїжджаючи за межі Кременчука
Вчора, 25 вересня, на центральній алеї парку «Приніпровський» педагогічні та студентські колективи закладів освіти зібралися на «Науковий пікнік». Навчальні заклади презентували з метою пропагування кременчуцької освіти серед кременчужан, зацікавити молодь міста до здобуття вищої та профтехосвіти в міських вишах. Кременчуцька молодь має знати, що якісну вищу та профтехнічну освіту можна отримати вдома, не виїжджаючи за межі Кременчука.
У виставкових локаціях із кожним майбутнім абітурієнтом проводиться профорієнтаційна робота в новому форматі з новим підходом. Відвідувачі наукової виставки на деякий час мають можливість відчути себе студентами та зайнятися цікавою лабораторною діяльністю. Заклади позашкільної освіти Кременчука демонструють форми роботи, якими можуть займатися діти в вільний поза школою час, із гуртками за інтересами.