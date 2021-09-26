Науковий пікнік захопив Кременчук: новий формат презентували у парку Придніпровський

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 437

Вчора, 25 вересня, на центральній алеї парку «Приніпровський» педагогічні та студентські колективи закладів освіти зібралися на «Науковий пікнік». Навчальні заклади презентували з метою пропагування кременчуцької освіти серед кременчужан, зацікавити молодь міста до здобуття вищої та профтехосвіти в міських вишах. Кременчуцька молодь має знати, що якісну вищу та профтехнічну освіту можна отримати вдома, не виїжджаючи за межі Кременчука.

У виставкових локаціях із кожним майбутнім абітурієнтом проводиться профорієнтаційна робота в новому форматі з новим підходом. Відвідувачі наукової виставки на деякий час мають можливість відчути себе студентами та зайнятися цікавою лабораторною діяльністю. Заклади позашкільної освіти Кременчука демонструють форми роботи, якими можуть займатися діти в вільний поза школою час, із гуртками за інтересами.